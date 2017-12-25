Полиция задержала двух сталкеров в зоне ЧАЭС

"17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.

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Материал направлен в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.