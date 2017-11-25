Поліція заборонила демонстрацію ультраправих у Парижі

Напередодні префект поліції Парижа Мішель Дельпеш заборонив демонстрацію крайнього правого руху Génération Identitaire і контракції, "щоб уникнути жорстоких зіткнень і порушення громадського порядку, які можуть виникнути через це".

Демонстрація була запланована на вечір суботи, 25 листопада. Пояснюючи заборону акції, поліція вказала, що у ній можуть взяти участь "агресивні крайні праві угруповання" з передмість Парижа, інших французьких регіонів, а також з Німеччини, Австрії, Італії та Великої Британії.

Префект поліції також вказав на можливу участь в контрдемонстраціях "радикальних, агресивних, організованих і рішуче налаштованих" ультралівих активістів.

Ультраправа організація засудила заборону маніфестації і звинуватила владу в утисках. "Юстиція, яка так талановито захищає злочинців і нелегалів, забороняє європейській молоді виходити на демонстрацію проти ісламізму у себе вдома", - заявив Génération Identitaire.

Нагадаємо, в Парижі затримали близько 40 учасників протесту проти трудової реформи.