Полиция запретила демонстрацию ультраправых в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. После того, как префектура полиции Парижа запретила демонстрацию ультраправого движения Génération Identitaire, суд отказался рассматривать жалобу организаторов этой акции. Об этом в субботу сообщили в местной полиции, передает УНН со ссылкой на RFI.
Накануне префект полиции Парижа Мишель Дельпеш запретил демонстрацию крайне правого движения Génération Identitaire и контракции, "чтобы избежать жестоких столкновений и нарушения общественного порядка, которые могут из этого последовать".
Демонстрация была запланирована на вечер субботы, 25 ноября. Объясняя запрет акции, полиция указала, что в ней могут принять участие "агрессивные крайне правые группировки" из пригородов Парижа, других французских регионов, а также из Германии, Австрии, Италии и Великобритании.
Префект полиции также отметил возможное участие в контрдемонстрации "радикальных, агрессивных, организованных и решительно настроенных" ультралевых активистов.
Ультраправая организация осудила запрет манифестации и обвинила власти в притеснениях. "Юстиция, которая так талантливо защищает преступников и нелегалов, запрещает европейской молодежи выходить на демонстрацию против исламизма у себя дома", - заявил Génération Identitaire.
Напомним, в Париже задержали около 40 участников протеста против трудовой реформы.