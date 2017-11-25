Полиция запретила демонстрацию ультраправых в Париже

Накануне префект полиции Парижа Мишель Дельпеш запретил демонстрацию крайне правого движения Génération Identitaire и контракции, "чтобы избежать жестоких столкновений и нарушения общественного порядка, которые могут из этого последовать".

Демонстрация была запланирована на вечер субботы, 25 ноября. Объясняя запрет акции, полиция указала, что в ней могут принять участие "агрессивные крайне правые группировки" из пригородов Парижа, других французских регионов, а также из Германии, Австрии, Италии и Великобритании.

Префект полиции также отметил возможное участие в контрдемонстрации "радикальных, агрессивных, организованных и решительно настроенных" ультралевых активистов.

Ультраправая организация осудила запрет манифестации и обвинила власти в притеснениях. "Юстиция, которая так талантливо защищает преступников и нелегалов, запрещает европейской молодежи выходить на демонстрацию против исламизма у себя дома", - заявил Génération Identitaire.

Напомним, в Париже задержали около 40 участников протеста против трудовой реформы.