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Поліція заарештувала іноземця, що викрав 4 млн грн на Миколаївщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція заарештувала злодія, що викрав 4 млн грн на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської області.

Поліція заарештувала іноземця, що викрав 4 млн грн на Миколаївщині

Так, 20 листопада 2016 року до поліції звернувся 57-річний житель Первомайська, який повідомив, що невідомий проник до його будинку й викрав усі заощадження.

Встановлено, що зловмисник потрапив до помешкання, пошкодивши вікно. Забравши грошові кошти та ювелірні вироби, злочинець зник. Потерпілий оцінив суму завданих йому збитків у 4,3 млн грн.

Через декілька днів оперативники встановили крадія. Ним виявився 52-річний громадянин іншої держави. Про скоєння злочину було повідомлено відповідне консульство.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання злодія, під час якого було виявлено та вилучено частину викрадених у потерпілого грошей та ювелірних виробів.

Зловмисник був затриманий у порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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