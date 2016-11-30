Поліція заарештувала іноземця, що викрав 4 млн грн на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція заарештувала злодія, що викрав 4 млн грн на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської області.
Так, 20 листопада 2016 року до поліції звернувся 57-річний житель Первомайська, який повідомив, що невідомий проник до його будинку й викрав усі заощадження.
Встановлено, що зловмисник потрапив до помешкання, пошкодивши вікно. Забравши грошові кошти та ювелірні вироби, злочинець зник. Потерпілий оцінив суму завданих йому збитків у 4,3 млн грн.
Через декілька днів оперативники встановили крадія. Ним виявився 52-річний громадянин іншої держави. Про скоєння злочину було повідомлено відповідне консульство.
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання злодія, під час якого було виявлено та вилучено частину викрадених у потерпілого грошей та ювелірних виробів.
Зловмисник був затриманий у порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.