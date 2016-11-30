Полиция арестовала иностранца, похитившего 4 млн грн в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полиция арестовала вора, похитившего 4 млн грн в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской области.
Так, 20 ноября 2016 года в полицию обратился 57-летний житель Первомайска, который сообщил, что неизвестный проник в его дом и похитил все сбережения.
Установлено, что злоумышленник попал в помещение, повредив окно. Забрав денежные средства и ювелирные изделия, преступник скрылся. Пострадавший оценил сумму причиненных ему убытков в 4,3 млн грн.
Через несколько дней оперативники установили вора. Им оказался 52-летний гражданин другого государства. О совершении преступления было сообщено в соответствующее консульство.
Правоохранители провели обыск по месту жительства вора, во время которого была обнаружена и изъята часть похищенных у потерпевшего денег и ювелирных изделий.
Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Начато уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.