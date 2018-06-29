Поліція вже другу добу розшукує злочинця, який втік із суду на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Пошуки злочинця, який втік із зали Миргородського райсуду напередодні, тривають другу добу. За інформацію, яка допоможе затримати його, поліція гарантує винагороду у 50 тис. грн. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.
"Поліція вживає максимальних заходів до розшуку 40-річного Віталія Суржана – мешканця Луганської області, засудженого за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Для нас буде цінною будь-яка інформація, яка стосується цієї людини", – йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що злочинець зростом 195 см був одягнений у сірий спортивний костюм з капюшоном і бейсболку чорного кольору. Крім того, у нього є татуювання на грудній клітині у вигляді двох котів, на лівому плечі – у вигляді Будди, на спині – у вигляді хреста.
Нагадаємо, із зали Миргородського районного суду на Полтавщині втік злочинець. Чоловік засуджений за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Згодом поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою.