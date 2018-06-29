Полиция уже вторые сутки ищет преступника, сбежавшего из суда в Полтавской области

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 24821 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 72598 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118252 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138559 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144125 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182032 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156954 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

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Полиция уже вторые сутки ищет преступника, сбежавшего из суда в Полтавской области

Полиция уже вторые сутки ищет преступника, сбежавшего из суда в Полтавской области

Киев  •  УНН

 • 22423 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки. За информацию, которая поможет задержать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"Полиция принимает максимальные меры к розыску 40-летнего Виталия Суржана – жителя Луганской области, осужденного за тяжкие и особо тяжкие преступления. Для нас будет ценной любая информация, которая касается этого человека", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что преступник ростом 195 см был одет в серый спортивный костюм с капюшоном и бейсболку черного цвета. Кроме того, у него есть татуировки на грудной клетке в виде двух котов, на левом плече – в виде Будды, на спине – в виде креста.

Напомним, из зала Миргородского районного суда Полтавской сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

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