Поліція виявила гранатомет на залізниці на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Правоохоронці виявили гранатомет на території залізниці на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Співробітники відділення поліції отримали інформацію, що на території залізничної станції чоловік розкомплектовує деталі полотна.
При перевірці повідомлення не підтвердилося, однак оглядаючи території “Вантажного двору” поліцейські виявили захований під гілками дерев і будівельним сміттям “РПГ”.
Наразі правоохоронці з’ясовують, як і з якою метою, гранатомет виявився на залізничній станції.
Правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України.