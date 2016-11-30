Полиция обнаружила гранатомет на железной дороге в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правоохранители обнаружили гранатомет на территории железной дороги в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Сотрудники отделения полиции получили информацию, что на территории железнодорожной станции человек разбирает детали полотна.
При проверке сообщение не подтвердилось, однако осматривая территории "Грузового двора" полицейские обнаружили спрятанный под ветвями деревьев и строительным мусором "РПГ".
Сейчас правоохранители выясняют, как и с какой целью, гранатомет оказался на железнодорожной станции.
Правонарушения квалифицированы по ч.1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины.