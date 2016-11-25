Поліція викрила посадовців підрозділу КМДА на розтраті понад 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці викрили злочинну схему працівників структурного підрозділу Київської міської державної адміністрації, за якою протягом декількох років було привласнено понад 15 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаментe захисту економіки Нацполіції.
Так, до групи махінаторів входили четверо посадовців структурного підрозділу Київської міської державної адміністрації та двоє керівників комерційних структур. Незаконну схему привласнення організували керівники обох структур.
Посадовці структурного підрозділу КМДА систематично укладали з вказаними підприємствами угоди про поставку дизельного пального для опалення своїх приміщень. У договорах заздалегідь завищували обсяги палива, хоча фактично отримували необхідну для функціонування установи кількість. Сплачені за надлишки кошти розподілялись між членами групи.
Упродовж 2013-2016 років за вказаною схемою злочинці привласнили понад 15 мільйонів гривень. Легалізували кошти шляхом придбання квартир у Києві.
Правоохоронці встановили, що керівник структурного підрозділу КМДА придбав 28 квартир у столиці.
Окрім того, працівники Управління захисту економіки та слідчі Нацполіції провели 18 обшуків у приміщеннях держустанови та підприємств, а також за місцями проживання фігурантів. Правоохоронці вилучили понад 200 тисяч гривень та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.
Двом організаторам злочинної групи та ще одному її учаснику повідомлено про підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів.
Наразі їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.