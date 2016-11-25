Полиция разоблачила должностных лиц подразделения КГГА на растрате более 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили преступную схему работников структурного подразделения Киевской городской государственной администрации, по которой в течение нескольких лет было присвоено свыше 15 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департаменте защиты экономики Нацполиции.
Так, в группу махинаторов входили четверо должностных лиц структурного подразделения Киевской городской государственной администрации и двое руководителей коммерческих структур. Незаконную схему присвоения организовали руководители обеих структур.
Должностные лица структурного подразделения КГГА систематически заключали с указанными предприятиями соглашения о поставке дизельного топлива для отопления своих помещений. В договорах заранее завышали объемы топлива, хотя фактически получали необходимое для функционирования учреждения количество. Уплаченные за излишки средства распределялись между членами группы.
В течение 2013-2016 годов по указанной схеме преступники присвоили более 15 миллионов гривен. Легализовали средства путем приобретения квартир в Киеве.
Правоохранители установили, что руководитель структурного подразделения КГГА приобрел 28 квартир в столице.
Кроме того, работники Управления защиты экономики и следователи Нацполиции провели 18 обысков в помещениях госучреждения и предприятий, а также по местам жительства фигурантов. Правоохранители изъяли более 200 тысяч гривен и документацию, подтверждающую преступную деятельность.
Двум организаторам преступной группы и еще одному ее участнику сообщено о подозрении по факту хищения бюджетных средств.
Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.