Поліція використала прийом з мультфільму "Сімпсони" для затримання злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Поліція графства Південний Йоркшир (Англія) заарештувала 21 злочинця, використовуючи метод, продемонстрований в мультсеріалі “Сімпсони”. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
Поліцейські виготовили рекламні листівки від неіснуючої фірми, і відправили їх за адресами злочинців, що ховаються. Якщо ті погоджувалися безкоштовно отримати різдвяний подарунок, їм треба було лише вказати місце і дату доставки.
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У підсумку замість кур’єрів до обвинувачених нападах та інших правопорушеннях прибували правоохоронці.
Видання зазначає, що схожий прийом у восьмий серії дев’ятого сезону “Сімпсонів” використовував шеф поліції Віггам, який запросив злочинців на роздачу безкоштовних моторних човнів.
Нагадуємо, що у Копенгагені наркодилер помилково сів у поліцейський автомобіль замість таксі.