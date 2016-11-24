Поліція відкрила провадження за фактом нападу на військовий автомобіль у Харкові

Подію кваліфікували за ч.5 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та розшукують зловмисників.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, троє невідомих чоловіків в масках розбили скло автівки, забрали з салону дві валізи та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі “Шкода”.