Поліція відкрила провадження за фактом нападу на військовий автомобіль у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на автомобіль фельд’єгерської служби у Харкові. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.
Подію кваліфікували за ч.5 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 13 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини скоєння злочину та розшукують зловмисників.
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, троє невідомих чоловіків в масках розбили скло автівки, забрали з салону дві валізи та зникли з місця скоєння злочину на автомобілі “Шкода”.