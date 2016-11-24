Полиция открыла производство по факту нападения на военный автомобиль в Харькове

Событие квалифицировали по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и разыскивают злоумышленников.

Напомним, сегодня, 24 ноября, трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло машины, забрали из салона два чемодана и скрылись с места совершения преступления на автомобиле "Шкода".