Полиция открыла производство по факту нападения на военный автомобиль в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на автомобиль фельдъегерской службы в Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Харьковской области.
Событие квалифицировали по ч.5 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения преступления и разыскивают злоумышленников.
Напомним, сегодня, 24 ноября, трое неизвестных мужчин в масках разбили стекло машины, забрали из салона два чемодана и скрылись с места совершения преступления на автомобиле "Шкода".