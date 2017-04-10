Поліція Швеції виявила у терориста зі Стокгольму зв'язки з "Ісламської державою"

"Підозрюваний симпатизував екстремістським організаціям, серед яких була "Ісламська держава", - повідомив керівник відділу операцій нацполіції Йонас Хайзінг.

Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.

Як повідомляв УНН, шведська поліція підтвердила повідомлення ЗМІ, що затриманий 39-річний чоловік, якого підозрюють у наїзді на людей у Стокгольмі, має походження з Узбекистану.



