Полиция Швеции обнаружила у террориста из Стокгольма связи с "Исламской государством"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164107 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119011 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105156 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156130 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Швеции обнаружила у террориста из Стокгольма связи с "Исламской государством"

Полиция Швеции обнаружила у террориста из Стокгольма связи с "Исламской государством"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Подозреваемый симпатизировал экстремистским организациям, среди которых было "Исламское государство", - сообщил руководитель отдела операций нацполиции Йонас Хайзинг.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что задержанный 39-летний мужчина, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, имеет происхождение из Узбекистана .

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