Полиция Швеции обнаружила у террориста из Стокгольма связи с "Исламской государством"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Мужчина узбекского происхождения, которого подозревают в наезде на толпу людей в Стокгольме, имел связи с террористической группировкой "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Подозреваемый симпатизировал экстремистским организациям, среди которых было "Исламское государство", - сообщил руководитель отдела операций нацполиции Йонас Хайзинг.
Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась. Известно о четырех погибших и 15 раненых.
Как сообщал УНН, шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что задержанный 39-летний мужчина, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, имеет происхождение из Узбекистана .