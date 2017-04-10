Полиция Швеции обнаружила у террориста из Стокгольма связи с "Исламской государством"

"Подозреваемый симпатизировал экстремистским организациям, среди которых было "Исламское государство", - сообщил руководитель отдела операций нацполиции Йонас Хайзинг.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что задержанный 39-летний мужчина, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, имеет происхождение из Узбекистана .



