Поліція розпочала розслідування вбивства чоловіка на Херсонщині

Так, сьогодні о першій ночі до поліції від працівників служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення що в с. Микільське після гасіння пожежі одного з приватних будинків виявлено труп чоловіка. На місце події правоохоронці встановили особу загиблого, яким виявився 49-річний місцевий житель який проживав у цьому будинку.

Дані про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів по встановленню особи злочинця та його затриманню.