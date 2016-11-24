Поліція розпочала розслідування вбивства чоловіка на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Херсонщині правоохоронці встановлюють обставини вбивства жителя Білозерського району, тіло якого з ножовими пораненнями рятувальники виявили під час гасіння пожежі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Так, сьогодні о першій ночі до поліції від працівників служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення що в с. Микільське після гасіння пожежі одного з приватних будинків виявлено труп чоловіка. На місце події правоохоронці встановили особу загиблого, яким виявився 49-річний місцевий житель який проживав у цьому будинку.
Дані про подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів по встановленню особи злочинця та його затриманню.