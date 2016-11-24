Полиция начала расследование убийства мужчины в Херсонской области

Так, сегодня в час ночи в полицию от работников службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение что в с. Никольское после тушения пожара одного из частных домов обнаружен труп мужчины. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшего, которым оказался 49-летний местный житель проживавший в этом доме.

Данные о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции принимают меры по установлению личности преступника и его задержанию.