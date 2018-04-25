Поліція оголосила в розшук близько 6 тис. осіб за анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Поліція Автономної Республіки Крим оголосили в розшук близько 6 тисяч осіб, причетних до анексії півострова, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Криму і Севастополі Анатолій Бахчіванжі, передає УНН.
“Оголошено в розшук 5,8 тис. Осіб, які несли службу і залишилися там після відводу військових частин на материк. Вперше за чотири роки з моменту окупації півострова Крим створено реєстр учасників незаконно сформованого озброєного формування”, — повідомив А.Бахчіванжі.
Як повідомляв УНН, в поліції існує реєстр учасників незаконного збройного формування під назвою “самооборона Криму”, куди внесено повні данні відносно 860 осіб.