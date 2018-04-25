Полиция объявила в розыск около 6 тыс. человек за аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Полиция Автономной Республики Крым объявили в розыск около 6000 лиц, причастных к аннексии полуострова, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе Анатолий Бахчиванжи, передает УНН.
"Объявлен в розыск 5,8 тыс. человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк. Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования", - сообщил А.Бахчиванжи.
Как сообщал УНН, в полиции существует реестр участников незаконного вооруженного формирования под названием "самооборона Крыма", куда внесены полные данные относительно 860 человек.