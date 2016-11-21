Поліція не виявила вибухівки у держустанові в Печерському районі Києва

“Станом на 16.30, спеціалісти-вибухотехніки завершили огляд приміщення державної установи. На момент обстеження евакуйовано близько 100 чоловік. Жодних вибухових пристроїв чи вибухівки виявлено не було”, — повідомили у поліції.

Наразі установа працює у штатному режимі.

Матеріали за цим фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Печерського управління столичної поліції. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, повідомлення від аноніма надійшло до столичної поліції сьогодні о 10:50.