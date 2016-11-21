Полиция не обнаружила взрывчатки в госучреждении в Печерском районе Киева

"По состоянию на 16.30, специалисты-взрывотехники завершили осмотр помещения государственного учреждения. На момент обследования эвакуированы около 100 человек. Никаких взрывных устройств или взрывчатки обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Материалы по данному факту внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Печерского управления столичной полиции. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Напомним, сообщение от анонима поступило столичной полиции сегодня в 10:50.