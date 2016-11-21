Полиция не обнаружила взрывчатки в госучреждении в Печерском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в государственном учреждении в Печерском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"По состоянию на 16.30, специалисты-взрывотехники завершили осмотр помещения государственного учреждения. На момент обследования эвакуированы около 100 человек. Никаких взрывных устройств или взрывчатки обнаружено не было", - сообщили в полиции.
Сейчас учреждение работает в штатном режиме.
Материалы по данному факту внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Печерского управления столичной полиции. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
Напомним, сообщение от анонима поступило столичной полиции сегодня в 10:50.