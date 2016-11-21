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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Полиция не обнаружила взрывчатки в госучреждении в Печерском районе Киева

Киев • УНН

 • 6818 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в государственном учреждении в Печерском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Полиция не обнаружила взрывчатки в госучреждении в Печерском районе Киева

"По состоянию на 16.30, специалисты-взрывотехники завершили осмотр помещения государственного учреждения. На момент обследования эвакуированы около 100 человек. Никаких взрывных устройств или взрывчатки обнаружено не было", - сообщили в полиции.

Сейчас учреждение работает в штатном режиме.

Материалы по данному факту внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Печерского управления столичной полиции. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Напомним, сообщение от анонима поступило столичной полиции сегодня в 10:50.

Украинские Национальные Новости

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