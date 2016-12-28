Поліція Миколаївщини працюватиме посилено до 7 січня і задіє 4,5 тис. осіб
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція Миколаївської області буде переведена на посилений режим несення служби в період з 31 грудня 2016 року по 7 січня 2017 року. Про це кореспонденту УНН повідомили у Нацполіції області.
Всього до охорони громадського порядку в області залучать близько 4,5 тис. осіб. Щоденно майже 800 чоловік будуть виходити на чергуванні, з яких 180 бійців Нацгвардії та 250 членів громадських формувань.
У новорічну ніч спокій мешканців обласного центру охоронятимуть 274 правоохоронця та членів громадських формувань. В районах Миколаївщини у новорічну ніч вийдуть на чергування 580 осіб, з яких 480 поліцейських, 60 нацгвардійців і 40 представників громадських формувань.