Поліцейські затримали роботодавців, які викрали заробітчанина на Київщині

Двоє місцевих підприємців позбавили волі 21-річного уродженця Черкащини, який працював у них різноробочим. Чоловіки примусово посадили заробітчанина в автомобіль, клейкою стрічкою зв’язали руки, заклеїли рот і побили. Упродовж тривалого часу автівка курсувала містом, після чого потерпілого відпустили.

Про викрадення людини до поліції повідомили місцеві жителі, які стали свідками інциденту. За наданим ними орієнтуванням правоохоронці розпочали пошуки автомобіля. Встановивши його місцезнаходження, працівники поліції затримали підозрюваних. Чоловіки зізнались у скоєному, але надавати будь-які покази відмовились. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.