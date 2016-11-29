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Полицейские задержали работодателей, которые похитили разнорабочего в Киевской области

Киев • УНН

 • 9045 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Полицейские задержали работодателей, которые похитили гастарбайтера в Киевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киевской области.

Полицейские задержали работодателей, которые похитили разнорабочего в Киевской области

Двое местных предпринимателей лишили свободы 21-летнего уроженца Черкасской области, который работал у них разнорабочим. Мужчины принудительно посадили работника в автомобиль, клейкой лентой связали руки, заклеили рот и избили. Долгое время автомобиль курсировала по городу, после чего пострадавшего отпустили.

О похищении человека в полицию сообщили местные жители, которые стали свидетелями инцидента. По предоставленной ими информации правоохранители начали поиски автомобиля. Установив его местонахождение, работники полиции задержали подозреваемых. Мужчины признались в содеянном, но давать какие-либо показания отказались. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

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