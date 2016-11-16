Поліцейські патрулюватимуть на дорогах Рівненщини в посиленому режимі
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Цього тижня поліцейські несуть службу на дорогах Рівненщини в посиленому режимі, що є профілактичною акцією. Патрульні звертатимуть особливу увагу на стан доріг через нещодавній снігопад і ожеледицю. Про це УНН повідомила речниця патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко.
Як повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України по всій Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху.
“Окрім нарядів патрульної поліції в області цілодобово нестимуть службу 38 груп реагування поліції. Також буде залучено 20 екіпажів з числа інспекторів із нагляду за безпекою дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься виявленню порушень, які впливають на аварійність — керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення правил обгону, проїзду перехресть тощо”, — повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Рівненській області Роман Штеба.
Також, як зауважив Р.Штеба, поліцейські впродовж тижня проведуть додаткове обстеження вулично-шляхової мережі біля навчальних закладів заради безпеки наймолодших учасників дорожнього руху.