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Поліцейські патрулюватимуть на дорогах Рівненщини в посиленому режимі

Поліцейські патрулюватимуть на дорогах Рівненщини в посиленому режимі

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 16 листопада. УНН. Цього тижня поліцейські несуть службу на дорогах Рівненщини в посиленому режимі, що є профілактичною акцією. Патрульні звертатимуть особливу увагу на стан доріг через нещодавній снігопад і ожеледицю. Про це УНН повідомила речниця патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко.

Як повідомили в управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України по всій Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху.

“Окрім нарядів патрульної поліції в області цілодобово нестимуть службу 38 груп реагування поліції. Також буде залучено 20 екіпажів з числа інспекторів із нагляду за безпекою дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься виявленню порушень, які впливають на аварійність — керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушення правил обгону, проїзду перехресть тощо”, — повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Рівненській області Роман Штеба.

Також, як зауважив Р.Штеба, поліцейські впродовж тижня проведуть додаткове обстеження вулично-шляхової мережі біля навчальних закладів заради безпеки наймолодших учасників дорожнього руху.

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