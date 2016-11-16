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15 марта, 19:03 • 110348 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152888 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129159 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122305 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108028 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103129 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99376 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полицейские будут патрулировать на дорогах Ровенской области в ​​усиленном режиме

Полицейские будут патрулировать на дорогах Ровенской области в ​​усиленном режиме

Киев • УНН

 • 20208 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На этой неделе полицейские несут службу на дорогах Ровенской области в ​​усиленном режиме, что является профилактической акцией. Патрульные будут обращать особое внимание на состояние дорог из-за недавнего снегопада и гололеда. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.

Как сообщили в управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины по всей Украине стартовала неделя безопасности дорожного движения.

"Кроме нарядов патрульной полиции в области круглосуточно будут нести службу 38 групп реагирования полиции. Также будут привлечены 20 экипажей из числа инспекторов по надзору за безопасностью дорожного движения. Особое внимание будет уделяться выявлению нарушений, влияющих на аварийность - управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение правил обгона, проезда перекрестков и т.д.", - сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Ровенской области Роман Штеба.

Также, как отметил Р.Штеба, полицейские в течение недели проведут дополнительное обследование улично-дорожной сети возле учебных заведений ради безопасности юных участников дорожного движения.

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