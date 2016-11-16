Полицейские будут патрулировать на дорогах Ровенской области в усиленном режиме
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 16 ноября. УНН. На этой неделе полицейские несут службу на дорогах Ровенской области в усиленном режиме, что является профилактической акцией. Патрульные будут обращать особое внимание на состояние дорог из-за недавнего снегопада и гололеда. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.
Как сообщили в управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины по всей Украине стартовала неделя безопасности дорожного движения.
"Кроме нарядов патрульной полиции в области круглосуточно будут нести службу 38 групп реагирования полиции. Также будут привлечены 20 экипажей из числа инспекторов по надзору за безопасностью дорожного движения. Особое внимание будет уделяться выявлению нарушений, влияющих на аварийность - управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нарушение правил обгона, проезда перекрестков и т.д.", - сообщил заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Ровенской области Роман Штеба.
Также, как отметил Р.Штеба, полицейские в течение недели проведут дополнительное обследование улично-дорожной сети возле учебных заведений ради безопасности юных участников дорожного движения.