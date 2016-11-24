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Політолог не виключив арешт житлових комплексів у Броварах у справі банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Окрім банку “Михайлівський”, Віктор Поліщук володіє іншими активами, які також можуть бути арештовані правоохоронними органами. Про це в коментарі УНН заявив політолог Валентин Войтков.

Політолог не виключив арешт житлових комплексів у Броварах у справі банку “Михайлівський”

“Насправді, у пана Поліщука є й інші активи, які можна було б арештувати. Тому те, що ми бачимо сьогодні, насправді це певна вершина айсбергу, а головне знаходиться у воді. Я думаю, що і надалі у нього будуть арештовувати якесь майно, але чи будуть покарані люди, які фактично вкрали гроші, практика свідчить, що до цього не доходить”, — зазначив він.

За словами В.Войткова, в разі арешту житлових комплексів В.Поліщука, знов матимемо постраждалих інвесторів.

“Воно може бути заморожено на довгий час. І люди можуть отримати своє житло з великим запізненням”, — зазначив він.

Загалом на його переконання, відповідальність перед людьми мають нести й власники банку “Михайлівський”, й Нацбанк, який допустив такі оборудки на ринку.

“Ситуація з банком „Михайлівський“ дуже яскрава, бо люди вкладали кошти в наче б то в надійний банк, а виявилося, що вкладали у фінансову структуру. Це насправді питання до Національного банку у тому числі”, — наголосив В.Войтков.

Нагадаємо, суд арештував столичний торгівельний центр “Гулівер” в рамках розслідування справи банку “Михайлівський”. За даними Генпрокурора, під час розслідування розкрадання банку “Михайлівський” встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю В.Поліщука.

За даними НБУ, В.Поліщук, окрім ТЦ “Гулівер” та банку “Михайлівський”, є власником гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхової компанії “Форте” та будівельної компанії “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал”).

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