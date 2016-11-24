Политолог не исключил арест жилых комплексов в Броварах по делу банка "Михайловский"

"На самом деле, у господина Полищука есть и другие активы, которые можно было бы арестовать. Поэтому то, что мы видим сегодня, на самом деле это определенная вершина айсберга, а главное находится в воде. Я думаю, что и в дальнейшем у него будут арестовывать какое-то имущество, но будут ли наказаны люди, которые фактически украли деньги, практика показывает, что до этого не доходит", - отметил он.

По словам В.Войткова, в случае ареста жилых комплексов В.Полищука, снова будем иметь пострадавших инвесторов.

"Оно может быть заморожено на долгое время. И люди могут получить свое жилье с большим опозданием", - отметил он.

В общем по его убеждению, ответственность перед людьми должны нести и владельцы банка "Михайловский", и Нацбанк, который допустил такие сделки на рынке.

"Ситуация с банком "Михайловский" очень яркая, потому что люди вкладывали средства в будто бы надежный банк, а оказалось, что вкладывали в финансовую структуру. Это на самом деле вопрос к Национальному банку в том числе", - подчеркнул В.Войтков.

Напомним, суд арестовал столичный торговый центр "Гулливер" в рамках расследования дела банка "Михайловский". По данным генпрокурора, в ходе расследования установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью В.Полищука.

По данным НБУ, В.Полищук, кроме ТЦ "Гулливер" и банка "Михайловский", является владельцем гипермаркетов "Эльдорадо", страховой компании "Форте" и строительной компании "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал").