Политолог не исключил арест жилых комплексов в Броварах по делу банка "Михайловский"

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев
Эксклюзив
16:38 • 11502 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 20738 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 33863 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 51265 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 46576 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 50765 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 101938 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80050 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 212225 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107515 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.4м/с
55%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 96592 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 55944 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 21836 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 15413 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 56271 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 57103 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 101955 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 212235 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 391579 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 385674 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 1794 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 9634 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 10337 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12187 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 56538 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Политолог не исключил арест жилых комплексов в Броварах по делу банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 11438 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кроме банка "Михайловский", Виктор Полищук владеет другими активами, которые также могут быть арестованы правоохранительными органами. Об этом в комментарии УНН заявил политолог Валентин Войтков.

Политолог не исключил арест жилых комплексов в Броварах по делу банка "Михайловский"

"На самом деле, у господина Полищука есть и другие активы, которые можно было бы арестовать. Поэтому то, что мы видим сегодня, на самом деле это определенная вершина айсберга, а главное находится в воде. Я думаю, что и в дальнейшем у него будут арестовывать какое-то имущество, но будут ли наказаны люди, которые фактически украли деньги, практика показывает, что до этого не доходит", - отметил он.

По словам В.Войткова, в случае ареста жилых комплексов В.Полищука, снова будем иметь пострадавших инвесторов.

"Оно может быть заморожено на долгое время. И люди могут получить свое жилье с большим опозданием", - отметил он.

В общем по его убеждению, ответственность перед людьми должны нести и владельцы банка "Михайловский", и Нацбанк, который допустил такие сделки на рынке.

"Ситуация с банком "Михайловский" очень яркая, потому что люди вкладывали средства в будто бы надежный банк, а оказалось, что вкладывали в финансовую структуру. Это на самом деле вопрос к Национальному банку в том числе", - подчеркнул В.Войтков.

Напомним, суд арестовал столичный торговый центр "Гулливер" в рамках расследования дела банка "Михайловский". По данным генпрокурора, в ходе расследования установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью В.Полищука.

По данным НБУ, В.Полищук, кроме ТЦ "Гулливер" и банка "Михайловский", является владельцем гипермаркетов "Эльдорадо", страховой компании "Форте" и строительной компании "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$4,977.80
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78