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Політолог назвав сумнівною соціологію, яка "малює" Терехову перемогу в першому турі

Київ • УНН

 • 17852 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Політолог Микита Трачук вважає, що у тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова немає підтримки харків’ян на рівні 50+% голосів і називає подібні дані соціології сумнівними. Про це він заявив УНН.

Деталі

Політолог переконаний, що вибори мера Харкова відбудуться в два тури.

“Я думаю, що буде другий тур, і сторони до цього готуються”, — сказав він.

Зазначимо, що за даними дослідження Центру SOCIS, за Терехова на виборах мера Харкова готові проголосувати більше половини харків’ян. Трачук ж вважає такий прогноз сумнівним.

“52,3% — це нібито перемога в першому турі. Я в нього однозначно не вірю. Як і не вірю в те, що у Терехова такий відсоток електоральної підтримки. Він набагато нижче.

Подібні соцопитування, мені здається, замовляють виключно для навмисних вкидань — щоб люди читали, політологи коментували. З метою формування громадської думки в ту чи іншу сторону”, — додав експерт.

Трачук також прокоментував шанси Терехова і Добкіна сісти в крісло міського голови. За його словами, Терехов може перемогти за рахунок адмінресурсу.

“Можливо, за рахунок якихось домовленостей з центром, з великими гравцями на всеукраїнській політичній арені. За рахунок своїх людей у комісіях, можливо”, — додав він.

У той же час у Добкіна більший відсоток впізнаваності у місті, вважає політолог.

“Добкін має у Харкові більшу популярність. Або, як мінімум, популярність, коефіцієнт впізнаваності у Добкіна явно вище, ніж у Терехова. Тому що Добкін був губернатором, а Терехов в публічному просторі не більше року. Подивимося на цю битву титанів”, — резюмував він.

У контексті

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами політологів, у другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

Українські Національні Новини

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