Політичні партії отримали понад 141 млн грн державного фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За III і IV квартал 2016 року державне фінансування статутної діяльності в сумі 141 млн 647 тис. грн отримали чотири із шести політичних партій, представлених у Верховній Раді України. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції, передає УНН.
“Так, станом на 24 жовтня поточного року, державне фінансування отримали “Народний фронт” — 50 млн 272 тис. грн, партія “Блок Петра Порошенка” — 49 млн 543 тис. грн, Об’єднання “Самопоміч” — 24 млн 923 тис. грн, Радикальна партія Олега Ляшка — 16 млн 907 тис. грн.",- йдеться у повідомленні.
Також НАЗК зазначає, що рішення про надання фінансування політичній партії “ВО “Батьківщина” буде розглянуто після подання партією повного пакету документів.
Партія “Опозиційний блок” відмовилась від державного фінансування.