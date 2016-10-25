Политические партии получили более 141 млн грн государственного финансирования
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За III и IV квартал 2016 г. государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн получили четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде Украины. Об этом на странице в Facebook сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции, передает УНН.
"Так, по состоянию на 24 октября текущего года, государственное финансирование получили "Народный фронт" - 50 млн 272 тыс. грн, партия "Блок Петра Порошенко" - 49 млн 543 тыс. грн, Объединение "Самопомичь" - 24 млн 923 тыс. грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 млн 907 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также НАПК отмечает, что решение о предоставлении финансирования политической партии "ВО "Батькивщина" будет рассмотрено после представления партией полного пакета документов.
Партия "Оппозиционный блок" отказалась от государственного финансирования.