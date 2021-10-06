Політексперт: Харків опинився заручником передвиборчих амбіцій Терехова

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов категорично ігнорує заклики зібрати позачергову сесію міської ради для того, щоб прийняти екстрені заходи по виправленню катастрофічної ситуації з охороною здоров’я у місті. Про це у своєму Facebook написала політичний експерт Світлана Кушнір, передає УНН.

Цитата

“Харків на початку нової хвилі пандемії ковіда вирвався вперед серед усіх міст України, навіть збільшення кількості ліжко-місць для ковід-хворих ситуації не вирішує — лікарні все одно швидко заповнюються пацієнтами під зав’язку. Введення режиму „червоної“ зони карантину в Харкові — питання найближчих днів ”, - написала вона.

Терехов не звертає уваги на прохання харків’ян, тут питання лише в здоровому глузді, додає політичний експерт.

“До речі, сесію міськради, призначену на вересень, Терехов скасував і переніс. На невизначений термін. Терехов явно уникає говорити на тему ковіду в публічному форматі. Тому що пояснити, чому місто виявилося абсолютно не готове до чергової хвилі ковіду, він просто не в змозі. Адже грошей і часу було більш ніж достатньо. А зараз їх немає, як немає і підготовки міської системи охорони здоров’я до напливу ковід-пацієнтів”, — заявила Кушнір.

У разі проведення сесії міськради Терехова довелося б пояснюватися публічно — тобто, не тільки перед депутатами, але і перед жителями Харкова. Було б багато неприємних запитань і багато невиразних відповідей в.о. мера. Але без проведення сесії неможливо, наприклад, провести перерозподіл коштів, що залишилися бюджету на потреби медицини, резюмувала вона.

Доповнення

Харківська область — рекордсмен за кількістю зафіксованих випадків COVID-19. За останню добу 1 163 людини. Це у два рази більше, ніж у багатьох регіонах України. Подібна тут.

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