Похорони у Кемерово: сотні людей прийшли попрощатися із загиблою бабусею з онуками

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні у російському Кемерово проходять церемонії прощання з жертвами пожежі в ТЦ "Зимова вишня". Лише на відспівування сім'ї Агаркових - бабусі і двох онуків - прийшли кілька сотень городян, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Надія Агаркова, 1950 року народження та двоє її онуків - 8-річний Костя і 10-річна Маша загинули в кінотеатрі ТЦ "Зимова вишня" в неділю. Як повідомив їхній батько, син Надії, Сергій Агарков, сім'я загинула від чадного газу.

"Сьогодні я їх поховаю, а завтра і не знаю, чим зайнятися. Моє життя втратило сенс", - сказав він.

Жалобні заходи з тими із загиблих, хто вже був опізнаний, триватимуть весь день у середу в різних соборах і на кладовищах міста. Жертв пожежі поховають на чотирьох міських кладовищах. Крім того, в Томську поховають двох учнів місцевого ліцею - брата і сестру, які навчалися в шостому і першому класах. Оголошено всеросійський день жалоби.

Пожежа, яка сталася в торговому центрі 25 березня, забрав життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Упізнано тіла 27 загиблих.

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