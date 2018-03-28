Похороны в Кемерово: сотни человек пришли попрощаться с погибшей бабушкой с внуками

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков - 8-летний Костя и 10-летняя Маша погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.

"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", - сказал он.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в среду в разных соборах и на кладбищах города. Жертв пожара похоронят на четырех городских кладбищах. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея - брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Объявлен всероссийский день траура.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.