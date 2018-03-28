Похороны в Кемерово: сотни человек пришли попрощаться с погибшей бабушкой с внуками

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 26940 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 55994 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 94249 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106677 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115132 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120971 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132265 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146725 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148027 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Похороны в Кемерово: сотни человек пришли попрощаться с погибшей бабушкой с внуками

Похороны в Кемерово: сотни человек пришли попрощаться с погибшей бабушкой с внуками

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в российском Кемерово проходят церемонии прощания с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Лишь на отпевание семьи Агарковых - бабушки и двух внуков - пришли несколько сотен горожан, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Надежда Агаркова 1950 года рождения и двое ее внуков - 8-летний Костя и 10-летняя Маша погибли в кинотеатре ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье. Как сообщил их отец, сын Надежды, Сергей Агарков, семья погибла от угарного газа.

"Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл", - сказал он.

Траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в среду в разных соборах и на кладбищах города. Жертв пожара похоронят на четырех городских кладбищах. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея - брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах. Объявлен всероссийский день траура.

Пожар, который произошел в торговом центре 25 марта, унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Опознаны тела 27 погибших.

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