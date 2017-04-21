Погодні умови на Дніпропетровщині різко погіршаться
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Через різке погіршення погодних умов на Дніпропетровщині, зниження температури до –4 градусів, сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с поліція радить водіям відкласти виїзд на особистому автотранспорті, особливо на далекі відстані. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"У зв'язку з різким погіршенням погодних умов, зниженням температури до –4 градусів, поліція радить водіям відкласти виїзд на особистому автотранспорті, особливо на далекі відстані", - йдеться у повідомленні.
При гострій необхідності виїхати правоохоронці радять суворо дотримуватись правил дорожнього руху та швидкісного режиму, не залишати авто у місцях, де це може ускладнити проїзд комунальної техніки, а також під деревами та електроопорами.
Як повідомляв УНН 21 квітня, знеструмленими залишаються 318 населених пунктів у шести областях України.