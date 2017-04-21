Погодные условия в Днепропетровской резко ухудшатся
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Из-за резкого ухудшения погодных условий в Днепропетровской области, снижение температуры до -4 градусов, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с полиция советует водителям отложить выезд на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"В связи с резким ухудшением погодных условий, снижением температуры до -4 градусов, полиция советует водителям отложить поездки на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния", - говорится в сообщении.
При острой необходимости выехать правоохранители советуют строго соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, не оставлять авто в местах, где это может осложнить проезд коммунальной техники, а также под деревьями и электроопорами.
Как сообщал УНН 21 апреля, обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины.