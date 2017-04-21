Погодные условия в Днепропетровской резко ухудшатся

"В связи с резким ухудшением погодных условий, снижением температуры до -4 градусов, полиция советует водителям отложить поездки на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

При острой необходимости выехать правоохранители советуют строго соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, не оставлять авто в местах, где это может осложнить проезд коммунальной техники, а также под деревьями и электроопорами.

Как сообщал УНН 21 апреля, обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины.