Погодные условия в Днепропетровской резко ухудшатся

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29374 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94697 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148840 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113520 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114672 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111415 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103464 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106799 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103356 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151758 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Погодные условия в Днепропетровской резко ухудшатся

Погодные условия в Днепропетровской резко ухудшатся

Киев  •  УНН

 • 10220 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Из-за резкого ухудшения погодных условий в Днепропетровской области, снижение температуры до -4 градусов, сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, усиление ветра 15-20 м/с полиция советует водителям отложить выезд на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"В связи с резким ухудшением погодных условий, снижением температуры до -4 градусов, полиция советует водителям отложить поездки на личном автотранспорте, особенно на дальние расстояния", - говорится в сообщении.

При острой необходимости выехать правоохранители советуют строго соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима, не оставлять авто в местах, где это может осложнить проезд коммунальной техники, а также под деревьями и электроопорами.

Как сообщал УНН 21 апреля, обесточенными остаются 318 населенных пунктов в шести областях Украины.

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