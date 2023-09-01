Подоляк прокоментував “хрестовий похід” рф проти Заходу: у москви немає ідеологічних причин, як у холодну війну

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“російський “хрестовий похід” проти західного світу - це війна двох систем, і москва систематично використовує вразливості демократичних систем, щоб підірвати єдність союзників. Це включає в себе інвестиції в поляризацію і розкол, просування ультрарадикальних партій (незалежно від ідеології), використання травм і розпалювання вогнищ для провокування політичних криз", - написав Подоляк.

За його словами, російські ідеї використовуються багатьма експертами та громадськими діячами, які переслідують власні цілі і не завжди усвідомлюють, “в чию гру вони грають і які ставки на кону”. Як зазначив Подоляк, все це старі "радянські технології", адаптовані до сучасної цифрової епохи.

“Однак, якщо часи холодної війни передбачали ідеологічну боротьбу і комуністичний блок намагався розколоти капіталістичний світ вірою у війну всіх проти всіх і перемогу світової революції, то сьогоднішня росія не має такої ідеї як такої. Окрім відродження імперії, самоствердження на руїнах Заходу та прояву зла”, - зазначив радник глави Офісу президента.

Він також наголосив, що росія після української перемоги має пройти через те, через що вона не пройшла в 1990-х роках. А саме: розвінчання культу особи, покаяння у власних злочинах і обов'язкове видалення "імперського ядра".

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