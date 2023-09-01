Подоляк прокомментировал "крестовый поход" рф против Запада: у москвы нет идеологических причин, как в холодную войну
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. россия начала “крестовый поход” рф против западных стран не по идеологическим причинам, у рф есть просто желание уничтожать и имперские амбиции, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в своем Х (бывший Twitter), сообщает УНН.
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“российский “крестовый поход” против западного мира - это война двух систем, и москва систематически использует уязвимости демократических систем, чтобы подорвать единство союзников. Это включает в себя инвестиции в поляризацию и раскол, продвижение ультрарадикальных партий (независимо от идеологии), использование травм и разжигание очагов для провоцирования политических кризисов", - написал Подоляк.
По его словам, российские идеи используются многими экспертами и общественными деятелями, которые преследуют собственные цели и не всегда осознают, “в чью игру они играют и какие ставки на кону”. Как отметил Подоляк, все это старые "советские технологии", адаптированные к современной цифровой эпохе.
“Однако, если времена холодной войны предусматривали идеологическую борьбу и коммунистический блок пытался расколоть капиталистический мир верой в войну всех против всех и победу мировой революции, то сегодняшняя Россия не имеет такой идеи как таковой. Кроме возрождения империи, самоутверждения на руинах Запада и проявления зла”, - отметил советник главы Офиса президента.
Он также отметил, что россия после украинской победы должна пройти через то, через что она не прошла в 1990-х годах. А именно: развенчание культа личности, покаяние в собственных преступлениях и обязательное удаление "имперского ядра".
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