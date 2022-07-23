Подоляк: наразі жодних підстав для відновлення переговорів з росією немає

Цитата

Подоляк на запитання, чи бачить він підстави казати про відновлення переговорів, зазначив: "Ні, жодних підстав нема".

Він наголосив, що росіяни живуть "в іншому світі".

"Це ілюзорний світ великої країни. А насправді росія – не велика, а маленька нікчемна країна з маленьким інтелектуальним рівнем. Вона має лише ядерну зброю, величезну кількість конвенційної зброї і енергоносії. А також шалену кількість людей, які з дуже раннього віку починають вживати спеціальні настоянки для того, щоб не мати мозку. Після цього їх можна використовувати як живу силу будь-де: в Сирії, Грузії, Україні. Провести переговори з ворогом, у якого на чотири-п'ять представників політичної еліти дві звивини, дуже важко (…) Вони можуть говорити лише мовою ультиматумів", - сказав Подоляк.

Деталі

Він також додав, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на південному та східному напрямках.

"Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Це має бути не просто тактичне відсування російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили та техніки. Для того, щоб суспільство в росії почало питати: "За що платиться така ціна людьми". (…) Тому потрібно завдати військової поразки росії, тоді сядемо за стіл переговорів", - сказав він.

Доповнення

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відновлення мирних переговорів з росією можливе лише після її поразки на полі битви.