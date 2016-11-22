Податківцями було повернуто до бюджету України понад 2,2 млн грн на Чернігівщині

Так, зазначена сума була заарештована на розрахункових рахунках фігуранта розслідування, громадянина України.

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“Згідно з вироком Деснянського районного суду міста Чернігів, громадянин визнаний винним у скоєнні зазначених злочинів. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Крім того, заарештовані кошти повинні були бути передані в дохід держави,” — йдеться в повідомленні.

Наразі, в результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, зазначена сума збитків повністю відшкодована.