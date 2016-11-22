Податківцями було повернуто до бюджету України понад 2,2 млн грн на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 27 (види співучасників) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) співробітниками податкової міліції Чернігівської області встановлено збитки, нанесені державному бюджету в розмірі понад 2,2 мільйона гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, зазначена сума була заарештована на розрахункових рахунках фігуранта розслідування, громадянина України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкрито схему розкрадання бюджетних коштів на 3,5 млн грн
“Згідно з вироком Деснянського районного суду міста Чернігів, громадянин визнаний винним у скоєнні зазначених злочинів. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Крім того, заарештовані кошти повинні були бути передані в дохід держави,” — йдеться в повідомленні.
Наразі, в результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, зазначена сума збитків повністю відшкодована.