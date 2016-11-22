Налоговиками было возвращено в бюджет Украины более 2,2 млн грн на Черниговщине

Так, указанная сумма была арестована на расчетных счетах фигуранта расследования, гражданина Украины.

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"Согласно приговору Деснянского районного суда города Чернигова, гражданин признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, арестованы средства должны были быть переданы в доход государства ", - говорится в сообщении.

Сейчас в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мероприятий, указанная сумма убытков полностью возмещена.