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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Налоговиками было возвращено в бюджет Украины более 2,2 млн грн на Черниговщине

Киев • УНН

 • 5484 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) сотрудниками налоговой милиции Черниговской области установлено ущерб, нанесенный государственному бюджету в размере более 2,2 миллиона гривен. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Налоговиками было возвращено в бюджет Украины более 2,2 млн грн на Черниговщине

Так, указанная сумма была арестована на расчетных счетах фигуранта расследования, гражданина Украины.

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"Согласно приговору Деснянского районного суда города Чернигова, гражданин признан виновным в совершении указанных преступлений. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Кроме того, арестованы средства должны были быть переданы в доход государства ", - говорится в сообщении.

Сейчас в результате принятых сотрудниками налоговой милиции мероприятий, указанная сумма убытков полностью возмещена.

Украинские Национальные Новости

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