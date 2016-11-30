Податківця судитимуть на Чернігівщині за хабарництво

У вересні-жовтні 2016 року податківець двічі одержав від представника товариства неправомірну вигоду в загальному розмірі шість тисяч гривень за не здійснення перевірки в діяльності вказаного товариства та не інформування уповноважених органів про виявлені у вересні-жовтні 2016 року порушення.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) ККУ скеровано до Щорського районного суду Чернігівської області.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.