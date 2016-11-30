Налоговика будут судить в Черниговской области за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Черниговской области будут судить налоговика, который разоблачен в получении неправомерной выгоды в общей сумме шесть тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В сентябре-октябре 2016 г. налоговик дважды получил от представителя общества неправомерную выгоду в общем размере шесть тысяч гривен за не осуществление проверки деятельности указанного общества и не информирование уполномоченных органов о выявленных в сентябре-октябре 2016 г. нарушениях.
Обвинительный акт по ч. 1 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК направили в Щорский районный суд Черниговской области.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.