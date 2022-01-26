Подарунок Україні: Чехія поставить Києву 4 тисячі артснарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Уряд Чеської Республіки передасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 152 мм. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення в Twitter Міністерства оборони країни.
Цитата
"Подарунок Україні 4006 одиниць артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Це буде здійснено через угоду про дарування, яка була частиною затвердженої пропозиції", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Подарунок Чехії включатиме 4006 одиниць 152-мм артилерійських боєприпасів на суму близько 36,6 млн. чеських крон.
"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, нашій безпеці це загрожує", — заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Палаті депутатів у вівторок у зв'язку із загрозою російській агресії проти України.
Додамо
Росія вже анексувала український Крим, порушуючи міжнародне право, а також допомагає бойовикам на Донбасі, які оголосили дві самопроголошені республіки - Донецьку та Луганську.