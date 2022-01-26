Подарунок Україні: Чехія поставить Києву 4 тисячі артснарядів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 11298 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 86901 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 158003 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 154322 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 180555 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 181386 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 141985 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150528 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171579 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182298 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 409627 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 125547 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 103499 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 136552 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 73145 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 409627 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 280623 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 346096 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 460503 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 707565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 73145 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 136552 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 115873 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 151841 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 175707 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Подарунок Україні: Чехія поставить Києву 4 тисячі артснарядів

Подарунок Україні: Чехія поставить Києву 4 тисячі артснарядів

Київ • УНН

 • 24350 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Уряд Чеської Республіки передасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 152 мм. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення в Twitter Міністерства оборони країни.

Цитата

"Подарунок Україні 4006 одиниць артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Це буде здійснено через угоду про дарування, яка була частиною затвердженої пропозиції", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Подарунок Чехії включатиме 4006 одиниць 152-мм артилерійських боєприпасів на суму близько 36,6 млн. чеських крон.

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, нашій безпеці це загрожує", — заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у Палаті депутатів у вівторок у зв'язку із загрозою російській агресії проти України.

Додамо

Росія вже анексувала український Крим, порушуючи міжнародне право, а також допомагає бойовикам на Донбасі, які оголосили дві самопроголошені республіки - Донецьку та Луганську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99