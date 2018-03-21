Подання на Савченко може бути передано до Ради вже в четвер — нардеп

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Беручи до уваги, що народний депутат України Надія Савченко має 5 днів для того, щоб подати свої письмові пояснення щодо подання Генпрокурора, засідання регламентного комітету має відбутися 22 березня, о 8:30. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Арешонков.

“Більш за все, що засідання (регламентного комітету — ред.) щодо Н.Савченко буде вже завтра о 8:30. Річ у тім, що сьогодні до кінця дня збігає термін коли вона може подати свої письмові пояснення (щодо подання Генпрокурора - ред.) — поки що їх не має. Тому для того, щоб нас (Комітет — ред.) потім не звинувачували в тому, що ми порушуємо регламент, ми зачекаємо до завершення дня. Якщо від неї не буде пояснень, то ми маємо право розглядати (подання — ред.). Тому завтра, на 8:30 буде розглядатись питання щодо неї”, — повідомив В.Арешонков.

Він додав, що на засіданні Комітету буде Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який представить подання на Н. Саченко.

Крім того, народний депутат вважає, що вже після засідання регламентного комітету, рішення щодо подання на Н.Савченко може одразу бути передано до сесійної зали парламенту на розгляд нардепів.

“Подання може бути внесено одразу (до сесійної зали парламенту — ред.). Як тільки Комітет на засіданні приймає рішення, після цього надрукувати його і підписати голові Комітету може знадобиться 20-30 хвилин. Після цього воно передається до Верховної Ради — тобто в четвер парламент вже може розглянути подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Н.Савченко. Я навіть переконаний, що так воно і буде”, — резюмував В.Арешонков.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.

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