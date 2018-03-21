Подання на Савченко може бути передано до Ради вже в четвер — нардеп

КИЇВ. 21 березня. УНН. Беручи до уваги, що народний депутат України Надія Савченко має 5 днів для того, щоб подати свої письмові пояснення щодо подання Генпрокурора, засідання регламентного комітету має відбутися 22 березня, о 8:30. Про це кореспонденту УНН повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Володимир Арешонков.