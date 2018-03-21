Представление на Савченко может быть передано в Раду уже в четверг - нардеп

"Скорее всего, что заседание (регламентного комитета - ред.) по Н.Савченко будет уже завтра в 8:30. Дело в том, что сегодня до конца дня истекает срок когда она может подать письменные объяснения (по представлению Генпрокурора) - пока их нет. Поэтому для того, чтобы нас (Комитет - ред.) потом не обвиняли в том, что мы нарушаем регламент, мы подождем до конца дня. Если от нее не будет объяснений, то мы вправе рассматривать (представление - ред ..). Поэтому завтра, на 8:30 будет рассматриваться вопрос о ней", - сообщил В.Арешонков.

Он добавил, что на заседании Комитета будет Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который представит представление на Н. Саченко.

Кроме того, народный депутат считает, что уже после заседания регламентного комитета, решение о представлении на Н.Савченко может быть сразу передано в сессионный зал парламента на рассмотрение нардепов.

"Представление может быть внесено сразу (в сессионный зал парламента - ред.). Как только Комитет на заседании принимает решение, после этого напечатать его и подписать председателю Комитета может понадобится 20-30 минут. После этого оно передается в Верховную Раду - то есть в четверг парламент уже может рассмотреть представление Генпрокурора о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Я даже убежден, что так оно и будет", - резюмировал В.Арешонков.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.