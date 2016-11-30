Поблизу Рівного з траси злетів мікроавтобус, водій загинув
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. На трасі неподалік Рівного автомобіль "Mercedes-Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у відбійник. Після цього мікроавтобус викинуло у кукурудзяне поле, де він перекинувся. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління Національної поліції в Рівненській області.
Водій — 31-річний житель Шепетівки - загинув відразу.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Поліцейські поки не можуть назвати причину аварії мікроавтобуса.