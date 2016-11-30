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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 74573 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Поблизу Рівного з траси злетів мікроавтобус, водій загинув

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. На трасі неподалік Рівного автомобіль "Mercedes-Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у відбійник. Після цього мікроавтобус викинуло у кукурудзяне поле, де він перекинувся. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління Національної поліції в Рівненській області.

Поблизу Рівного з траси злетів мікроавтобус, водій загинув

Водій — 31-річний житель Шепетівки - загинув відразу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські поки не можуть назвати причину аварії мікроавтобуса.

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