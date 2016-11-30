Вблизи Ровно с трассы слетел микроавтобус, водитель погиб

РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. На трассе неподалеку Ровно автомобиль "Mercedes-Sprinter выехал на полосу встречного движения и въехал в отбойник. После этого микроавтобус выбросило в кукурузное поле, где он перевернулся. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ривненской области.