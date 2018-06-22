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Побиття прикордонників у Маріуполі: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Побиття прикордонників у Маріуполі: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Київ • УНН

 • 9882 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у спричиненні тілесних ушкоджень військовослужбовцям. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

"За клопотанням Маріупольської місцевої прокуратури №1 судом обрано запобіжні заходи двом чоловікам, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, що вчинене групою осіб) КК України", - йдеться в повідомленні.

Одному з підозрюваних у скоєнні вказаного злочину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 17620 грн, а іншому – цілодобовий домашній арешт.

У свою чергу прокуратура не погодилася із рішенням суду щодо останнього з підозрюваних і готує апеляційну скаргу.

Досудове розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури триває.

Нагадаємо, у Маріуполі побили прикордонників. У результаті побиття двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа. Згодом двом чоловікам, які завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцям, повідомили про підозру

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